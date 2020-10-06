В Україні станом на 6 жовтня зафіксували 234 584 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, за добу – 4 348.
Загалом у країні 4 520 людей померли через ускладнення, які викликав коронавирус. За останню добу зафіксували 90 летальних випадків.
Також в Україні 103 401 пацієнт одужав.
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- Вінницька область — 6 930 випадків;
- Волинська область — 8 880 випадків;
- Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
- Донецька область — 4 561 випадок;
- Житомирська область — 7 070 випадків;
- Закарпатська область — 10 317 випадків;
- Запорізька область — 4 746 випадків;
- Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
- Кіровоградська область — 1 194 випадки;
- м. Київ — 25 091 випадок;
- Київська область — 10 099 випадків;
- Львівська область — 21 494 випадки;
- Луганська область — 1 333 випадки;
- Миколаївська область — 3 894 випадки;
- Одеська область — 15 021 випадок;
- Полтавська область — 3 270 випадків;
- Рівненська область — 13 374 випадки;
- Сумська область — 5 676 випадків;
- Тернопільська область — 14 610 випадків;
- Харківська область — 21 451 випадок;
- Херсонська область — 1 544 випадки;
- Хмельницька область — 7 263 випадки;
- Чернівецька область — 15 444 випадки;
- Черкаська область — 4 687 випадків;
- Чернігівська область — 4 812 випадків.
- Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні
Станом на 5 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли 230 236 людей, з них 3 774 – за добу.
Від початку пандемії померло 4 430 пацієнтів, одужали за весь час 101 252 хворих.
Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксували у Харківській області – 446, Києві – 286 та у Сумській області – 282.