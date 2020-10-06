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Факти / Україна

90 смертей за добу: в Україні ще 4 348 людей заразилися коронавірусом

В Україні станом на 6 жовтня зафіксували 234 584 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, за добу – 4 348.

Загалом у країні 4 520 людей померли через ускладнення, які викликав коронавирус. За останню добу зафіксували 90 летальних випадків.

 Також в Україні 103 401 пацієнт одужав.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

  • Вінницька область — 6 930 випадків;
  • Волинська область — 8 880 випадків;
  • Дніпропетровська область — 7 372 випадки;
  • Донецька область — 4 561 випадок;
  • Житомирська область — 7 070 випадків;
  • Закарпатська область — 10 317 випадків;
  • Запорізька область — 4 746 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 451 випадок;
  • Кіровоградська область — 1 194 випадки;
  • м. Київ — 25 091 випадок;
  • Київська область — 10 099 випадків;
  • Львівська область — 21 494 випадки;
  • Луганська область — 1 333 випадки;
  • Миколаївська область — 3 894 випадки;
  • Одеська область — 15 021 випадок;
  • Полтавська область — 3 270 випадків;
  • Рівненська область  — 13 374 випадки;
  • Сумська область — 5 676 випадків;
  • Тернопільська область — 14 610 випадків;
  • Харківська область — 21 451 випадок;
  • Херсонська область — 1 544 випадки;
  • Хмельницька область — 7 263 випадки;
  • Чернівецька область — 15 444 випадки;
  • Черкаська область — 4 687 випадків;
  • Чернігівська область — 4 812 випадків.
  • Коронавірус в Україні

Коронавирус в Украине - карта распостранения

Коронавірус в Україні

Станом на 5 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли  230 236 людей, з них 3 774 – за добу.

Від початку пандемії померло 4 430 пацієнтів, одужали за весь час 101 252 хворих.

Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксували у Харківській області – 446, Києві – 286 та у Сумській області – 282.

Фото: Dreamstime

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