Від коронавірусу помер Ярослав Олійник – академік НАН України

Помер академік НАН України Ярослав Олійник. У нього діагностували коронавірус.

Про це повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

Ярославу Олійнику було 67 років.

– Щойно стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті – коронавірус, – заявив Кремень.

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Також він поділився, що колеги вченого не можуть повірити в його смерть.

– Не віриться. Завжди активний, динамічний, діяльний Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна та обов’язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати, – написав Кремень.

Померла Раїса Руденко

3 жовтня померла Раїса Руденко – українська журналістка, правозахисниця та дисидент. Жінці було 80 років, 20 листопада їй мало виповнитися 81.

Раїса Руденко була дружиною та помічницею Миколи Руденка – українського письменника, філософа, дисидента, політв’язня радянських тюрем, автора понад 40 книг.