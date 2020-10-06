Від коронавірусу помер Ярослав Олійник – академік НАН України

Помер академік НАН України Ярослав Олійник. У нього діагностували коронавірус.
Про це повідомив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.
Ярославу Олійнику було 67 років.
– Щойно стало відомо про смерть академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Олійника Ярослава Богдановича. Причина смерті – коронавірус, – заявив Кремень.
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Також він поділився, що колеги вченого не можуть повірити в його смерть.
– Не віриться. Завжди активний, динамічний, діяльний Ярослав Богданович був прикладом для всіх, з ким він спілкувався. Дуже порядна та обов’язкова людина. Патріот України. Великий захисник географії. Нам всім буде його не вистачати, – написав Кремень.
Померла Раїса Руденко
3 жовтня померла Раїса Руденко – українська журналістка, правозахисниця та дисидент. Жінці було 80 років, 20 листопада їй мало виповнитися 81.
Раїса Руденко була дружиною та помічницею Миколи Руденка – українського письменника, філософа, дисидента, політв’язня радянських тюрем, автора понад 40 книг.