Ігор Фоменко – біографія та подробиці життя та кар’єри

Біографія Ігоря Фоменка – новопризначеного виконувача обов’язків генерального директора Укроборонпрому, налічує багато керівних посад у різних компаніях.

Ігор Фоменко працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі (Луганський патронний завод після реорганізації) та був на керівних посадах у холдингових компаніях АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.

Фото: Ігор Фоменко

З 22 листопада 2019 року був призначений заступником генерального директора з виробництва Укроборонпром.

Має ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина), пройшов курси Executive Education в Harvard Business School та INSEAD.

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Ігор Фоменко є співзасновником і одним із бенефіціарів ТОВ Науково-виробниче підприємство Мостовий центр. Це підприємство займається роботами у сфері інжинірингу, геології і геодезії, надає послуги технічного консультування. Наразі 20% загального капіталу належать Фоменку.

У декларації Ігоря Фоменка зазначено, що він проживає у Києві та є власником квартири площею 51,3 кв. м. Також йог родині належать три земельні ділянки у селищі Горбовичі на Київщині загальною площею 4 646 кв. м. Там же будується будинок площею 445,1 кв. м.

Фоменко одружений та виховує двох доньок.

У 2019 році він заробив 128 тис. 717 грн заробітної платні та отримав 57 тис. 510 грн дивідендів. У банках тримає 60 тис. 600 грн, понад €79 тис. та $160 тис.

Призначення Ігоря Фоменка

6 жовтня указом президента Володимира Зеленського Ігор Фоменка було призначено на посаду виконувача обов’язків гендиректора Укроборонпрому.

Попереднього очільника Укроборонпром – литовця Айвараса Абромавичуса було звільнено.