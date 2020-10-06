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Факти / Україна

Дощі повертаються: погода в Україні 6 жовтня (КАРТА)

6 жовтня погода в Україні буде переважно сонячною і теплою, однак у західних, частині північних і центральних регіонів пройдуть дощі.

На заході у вівторок очікуються опади, температура вдень – від 18 до 20°.

У частині північних регіонів, Волинській, Житомирській та Київській областях, також пройдуть дощі, повітря прогріється до 21°. А у Чернігові і Сумах буде сонячно, температура вдень – від 19 до 21°

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Мешканців східних регіонів погода 6 жовтня потішить сонцем і теплом, стовпчики термометрів піднімуться до 23°.

На півдні також весь день сонячно, температура – від 20 до 24°.

У частині центральних регіонів, у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях, також погода буде гарною, температура – від 19 до 21°. А ось у Вінниці і Хмельницькому очікуються опади, температура підніметься до 22°.

Погода 6 жовтня

Прогноз погоди на жовтень

За прогнозами синоптиків, жовтень буде значно холоднішим, ніж вересень.

Хоча у другій половині жовтня можливе незначне потепління.

Детальний прогноз погоди на жовтень 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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