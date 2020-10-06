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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня продовжує знецінюватися: курс валют на 6 жовтня

6 жовтня курс долара в Україні продовжує зростати. Станом на вівторок Національний банк України встановив курс валют на рівні 28,4009 грн/$, у понеділок один долар коштував 28,3408 грн.

Євро також зріс, 6 жовтня він коштує 33,4037 грн, 5 числа курс був – 33,2324 грн/€.

Курс гривні і російського рубля у вівторок встановили на рівні 3,6089 грн до 10 російських рублів.

Читайте: Курс долара зріс у вересні – причина

Курс валют на 6 жовтня:

  • $1 – 28,4009 грн;
  • €1 – 33,4037 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4245 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6099 грн.

Курс 5 жовтня

Прогноз курсу долара в Україні

За прогнозами експертів, восени варто очікувати зростання долара та знецінення гривні.

Таке коливання валют вплине на вартість пального та продуктів харчування.

Як курс долара в Україні вплине на ціни, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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