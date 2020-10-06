6 жовтня курс долара в Україні продовжує зростати. Станом на вівторок Національний банк України встановив курс валют на рівні 28,4009 грн/$, у понеділок один долар коштував 28,3408 грн.
Євро також зріс, 6 жовтня він коштує 33,4037 грн, 5 числа курс був – 33,2324 грн/€.
Курс гривні і російського рубля у вівторок встановили на рівні 3,6089 грн до 10 російських рублів.
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Курс валют на 6 жовтня:
- $1 – 28,4009 грн;
- €1 – 33,4037 грн;
- 1 польський злотий – 7,4245 грн;
- 10 російських рублів – 3,6099 грн.
Прогноз курсу долара в Україні
За прогнозами експертів, восени варто очікувати зростання долара та знецінення гривні.
Таке коливання валют вплине на вартість пального та продуктів харчування.
Як курс долара в Україні вплине на ціни, читайте у матеріалі Фактів ICTV.