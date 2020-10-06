Отруєння Навального: Україна готова приєднатися до санкцій проти РФ

Україна готова приєднатися до санкцій проти РФ через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Але для цього потрібно отримати всі деталі справи, заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС 6 жовтня.

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– Я ще не бачив деталей цієї справи. Хочу почути цю інформацію від німецької сторони. Тоді вже Україна приєднається до санкцій наших міжнародних партнерів, – сказав він.

Отруєння Навального

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Олексій Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичної речовини Новачок. Результати збігаються з даними лабораторій Німеччини, Франції та Швеції.

Організація закликала РФ надати деталі справи. У відповідь Росія заявила, що нікому нічого не зобов’язана.

20 серпня Олексія Навального госпіталізували до реанімації міста Омськ у стані коми. Після двох днів перебування у лікарні, Навального перевезли до німецької клініки Шаріте.

Джерело: Офіс президента