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Факти / Україна

Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою, під судом зіткнення

Обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка суд вкотре залишив під вартою, через це спалахнули сутички.

6 жовтня Апеляційний суд Києва розглядав скаргу на обрання ветерану АТО і музиканту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і ухвалив рішення не на користь Антоненка.

Таке рішення прихильники Антоненка зустріли критикою. Вони заважали руху автозаку з обвинуваченим. Їм намагалися протистояти силовики, вони відтіснили людей від авто.

Читайте: Вбивство Шеремета: суд залишив під арештом Андрія Антоненка

Щоб забезпечити вільний проїзд автозаку з Антоненком, поліція перекрила вулицю Солом’янську.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про перебіг досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Під час засідання Шевченківського районного суду Києва 28 вересня обвинуваченого Антоненка залишили під вартою, хоча суд уже пом’якшив запобіжні заходи Дугарь та Кузьменко.

Джерело: Громадське

Фото: УНІАН

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