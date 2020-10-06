Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою, під судом зіткнення

Обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка суд вкотре залишив під вартою, через це спалахнули сутички.

6 жовтня Апеляційний суд Києва розглядав скаргу на обрання ветерану АТО і музиканту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і ухвалив рішення не на користь Антоненка.

Таке рішення прихильники Антоненка зустріли критикою. Вони заважали руху автозаку з обвинуваченим. Їм намагалися протистояти силовики, вони відтіснили людей від авто.

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Щоб забезпечити вільний проїзд автозаку з Антоненком, поліція перекрила вулицю Солом’янську.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп. Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії “Демсокира” Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Справа Шеремета

20 липня 2016 року у Києві під час вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет.

У травні цього року правоохоронці заявили про перебіг досудового розслідування щодо трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь.

Під час засідання Шевченківського районного суду Києва 28 вересня обвинуваченого Антоненка залишили під вартою, хоча суд уже пом’якшив запобіжні заходи Дугарь та Кузьменко.