Список партій до Львівської міськради на місцевих виборах 2020

На місцеві вибори 2020 до Львівської міської ради зареєстрували 19 партій.

Згідно з правилами організації голосування до місцевих рад, виборці у містах з населенням від 10 тис. жителів, зокрема у Львові, голосуватимуть за відкритими списками.

У Львові на місцевих виборах 2020 утворено шість територіальних виборчих округів. У кожному окрузі партія може висунути від 5 до 12 претендентів до міськради. Порядок кандидатів у списку політсили формують самостійно.

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На місцевих виборах 2020 до Львівської міської ради балотуватимуться такі партії:

Європейська солідарність

Євросолідарність веде на вибори до Львівської міськради 64 кандидатів. Партійний список очолює Петро Адамик. Наразі він займає посаду голови фракції Блок Петра Порошенка Солідарність у Львівській міськраді, є заступником директора фірми ресторанних послуг Британський дім та президентом Федерації регбі Львівщини.

Голос

Від Голосу на вибори йдуть 56 кандидатів. Їхній список очолює Андрій Курочка – заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет УГКЦ. Другим номер йде Андрій Дячишин – директор компанії Ідея-Груп, третім – керівник юридичного відділу Холдинг емоцій ФЕСТ Віталій Троць.

Самопоміч

У списку Самопомічі 50 кандидатів. Номер один Андрій Садовий. Він є незмінним мером Львова з 2006 року та головою партії.

Слуга народу

Партія Слуга народу веде на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Очолює список Тарас Клефа – позафракційний депутат міськради, начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України.

Свобода

Список цієї партії також складається з 64 кандидатів. Номером один Руслан Кошулинський – глава секретаріату однойменної партії, колишній заступник голови Верховної Ради (2012-2014). Також він є кандидатом у мери Львова.

Батьківщина

Від партії батьківщина до Львівської міськради йтимуть 64 кандидати. Очолює партійний список Наталія Тимчій – заступник голови обласної організації партії.

Громадська опозиція

Ця партія зареєструвала 43 кандидати на місцеві вибори 2020 до міської ради Львова. На чолі стоїть колишній депутат двох скликань міськради Володимир Гірняк.

Варта

Партія Варта зареєструвала 64 кандидати. Очолює список голова фракції Народний контроль у міськраді Валерій Веремчук.

Удар

Від Удару на виборах 2020 буде 32 кандидати. Номер один у списку Оксана Юринець. Вона колишній депутат від БПП, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету Львівська політехніка. Також є кандидатом у мери Львова.

Українська Галицька партія

У списку цієї партії 61 кандидат. Юлія Гвоздович стоїть на чолі. Вона є кандидатом у мери міста, керівник проєкт розвитку громад громадської організації Українська галицька асамблея.

За майбутнє

Від цієї партії на місцеві вибори 2020 будуть представлені 63 кандидати. Першим номером у списку кандидат у мери, голова фракції Укроп нинішнього скликання Львівської міськради, колишній помічник депутата Тараса Батенка Ігор Телішевський.

Духовна Україна

Від цієї партії зареєстровано 53 кандидати. Номером один йде Юрій Путасу, який був депутатом у міськраді Львова від України Соборної. Також він є власником Галицького ринку.

Конгрес українських націоналістів

У партійному списку 33 кандидати. Очолює його Іван Василишин – адвокат та колишній депутат міської ради від Нашої України.

Народний рух

Від Народного руху до міської ради Львова йдуть 64 кандидати. Першим номером стоїть заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

Наш край

Від цієї політичної сили балотуються 31 кандидат. Ірина Гаврилів виступає першим номером. Наразі вона тимчасово безробітна, але була заступником керівника адміністративного відділу фірми з оренди майна Айпіє-Л.

Сила і честь

Партія Сила і честь висунула на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Володимир Пекар – директор компанії Моя країна, очолює список.

Українська республіканська партія

Партійний список складається з 31 кандидата. Перший номер – Роман Семчишин. Він голова правління громадської організації Союз учасників війни з російськими окупантом Форпост.

Опозиційна платформа – За життя

Ця партія висунула 31 кандидата. Михайло Герман очолює список. Він є адвокатом та колишнім помічником депутата Верховної Ради Сергія Ларіна.

Ідея нації

Партійний список Ідеї нації складається з 39 кандидатів. На чолі стоїть Остап Стахів, який є чинним головою та активістом громадської організації Ідея нації.