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Список партій до Львівської міськради на місцевих виборах 2020

На місцеві вибори 2020 до Львівської міської ради зареєстрували 19 партій.

Згідно з правилами організації голосування до місцевих рад, виборці у містах з населенням від 10 тис. жителів, зокрема у Львові, голосуватимуть за відкритими списками.

У Львові на місцевих виборах 2020 утворено шість територіальних виборчих округів. У кожному окрузі партія може висунути від 5 до 12 претендентів до міськради. Порядок кандидатів у списку політсили формують самостійно.

Читайте: Вибори 2020: як перевірити себе у списку виборців

На місцевих виборах 2020 до Львівської міської ради балотуватимуться такі партії:

  • Європейська солідарність

Євросолідарність веде на вибори до Львівської міськради 64 кандидатів. Партійний список очолює Петро Адамик. Наразі він займає посаду голови фракції Блок Петра Порошенка Солідарність у Львівській міськраді, є заступником директора фірми ресторанних послуг Британський дім та президентом Федерації регбі Львівщини.

  • Голос

Від Голосу на вибори йдуть 56 кандидатів. Їхній список очолює Андрій Курочка – заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет УГКЦ. Другим номер йде Андрій Дячишин – директор компанії Ідея-Груп, третім – керівник юридичного відділу Холдинг емоцій ФЕСТ Віталій Троць.

  • Самопоміч

У списку Самопомічі 50 кандидатів. Номер один Андрій Садовий. Він є незмінним мером Львова з 2006 року та головою партії.

  • Слуга народу

Партія Слуга народу веде на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Очолює список Тарас Клефа – позафракційний депутат міськради, начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України.

  • Свобода

Список цієї партії також складається з 64 кандидатів. Номером один Руслан Кошулинський – глава секретаріату однойменної партії, колишній заступник голови Верховної Ради (2012-2014). Також він є кандидатом у мери Львова.

  • Батьківщина

Від партії батьківщина до Львівської міськради йтимуть 64 кандидати. Очолює партійний список Наталія Тимчій – заступник голови обласної організації партії.

  • Громадська опозиція

Ця партія зареєструвала 43 кандидати на місцеві вибори 2020 до міської ради Львова. На чолі стоїть колишній депутат двох скликань міськради Володимир Гірняк.

  • Варта

Партія Варта зареєструвала 64 кандидати. Очолює список голова фракції Народний контроль у міськраді Валерій Веремчук.

  • Удар

Від Удару на виборах 2020 буде 32 кандидати. Номер один у списку Оксана Юринець. Вона колишній депутат від БПП, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету Львівська політехніка. Також є кандидатом у мери Львова.

  • Українська Галицька партія

У списку цієї партії 61 кандидат. Юлія Гвоздович стоїть на чолі. Вона є кандидатом у мери міста, керівник проєкт розвитку громад громадської організації Українська галицька асамблея.

  • За майбутнє

Від цієї партії на місцеві вибори 2020 будуть представлені 63 кандидати. Першим номером у списку кандидат у мери, голова фракції Укроп нинішнього скликання Львівської міськради, колишній помічник депутата Тараса Батенка Ігор Телішевський.

  • Духовна Україна

Від цієї партії зареєстровано 53 кандидати. Номером один йде Юрій Путасу, який був депутатом у міськраді Львова від України Соборної. Також він є власником Галицького ринку.

Читайте: Вибори мера в Києві: кандидати на пост міського голови Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень Зміни в постанову про вибори ставлять під сумнів їхню легітимність - Разумков
  • Конгрес українських націоналістів

У партійному списку 33 кандидати. Очолює його Іван Василишин – адвокат та колишній депутат міської ради від Нашої України.

  • Народний рух

Від Народного руху до міської ради Львова йдуть 64 кандидати. Першим номером стоїть заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

  • Наш край

Від цієї політичної сили балотуються 31 кандидат. Ірина Гаврилів виступає першим номером. Наразі вона тимчасово безробітна, але була заступником керівника адміністративного відділу фірми з оренди майна Айпіє-Л.

  • Сила і честь

Партія Сила і честь висунула на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Володимир Пекар – директор компанії Моя країна, очолює список.

  • Українська республіканська партія

Партійний список складається з 31 кандидата. Перший номер – Роман Семчишин. Він голова правління громадської організації Союз учасників війни з російськими окупантом Форпост.

  • Опозиційна платформа – За життя

Ця партія висунула 31 кандидата. Михайло Герман очолює список. Він є адвокатом та колишнім помічником депутата Верховної Ради Сергія Ларіна.

  • Ідея нації

Партійний список Ідеї нації складається з 39 кандидатів. На чолі стоїть Остап Стахів, який є чинним головою та активістом громадської організації Ідея нації.

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