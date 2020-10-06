Список партій до Львівської міськради на місцевих виборах 2020

На місцеві вибори 2020 до Львівської міської ради зареєстрували 19 партій.
Згідно з правилами організації голосування до місцевих рад, виборці у містах з населенням від 10 тис. жителів, зокрема у Львові, голосуватимуть за відкритими списками.
У Львові на місцевих виборах 2020 утворено шість територіальних виборчих округів. У кожному окрузі партія може висунути від 5 до 12 претендентів до міськради. Порядок кандидатів у списку політсили формують самостійно.
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На місцевих виборах 2020 до Львівської міської ради балотуватимуться такі партії:
- Європейська солідарність
Євросолідарність веде на вибори до Львівської міськради 64 кандидатів. Партійний список очолює Петро Адамик. Наразі він займає посаду голови фракції Блок Петра Порошенка Солідарність у Львівській міськраді, є заступником директора фірми ресторанних послуг Британський дім та президентом Федерації регбі Львівщини.
- Голос
Від Голосу на вибори йдуть 56 кандидатів. Їхній список очолює Андрій Курочка – заступник керівника відділу розвитку релігійної організації Український католицький університет УГКЦ. Другим номер йде Андрій Дячишин – директор компанії Ідея-Груп, третім – керівник юридичного відділу Холдинг емоцій ФЕСТ Віталій Троць.
- Самопоміч
У списку Самопомічі 50 кандидатів. Номер один Андрій Садовий. Він є незмінним мером Львова з 2006 року та головою партії.
- Слуга народу
Партія Слуга народу веде на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Очолює список Тарас Клефа – позафракційний депутат міськради, начальник медчастини військово-медичного клінічного центру Західного регіону, лікар-уролог, заслужений лікар України.
- Свобода
Список цієї партії також складається з 64 кандидатів. Номером один Руслан Кошулинський – глава секретаріату однойменної партії, колишній заступник голови Верховної Ради (2012-2014). Також він є кандидатом у мери Львова.
- Батьківщина
Від партії батьківщина до Львівської міськради йтимуть 64 кандидати. Очолює партійний список Наталія Тимчій – заступник голови обласної організації партії.
- Громадська опозиція
Ця партія зареєструвала 43 кандидати на місцеві вибори 2020 до міської ради Львова. На чолі стоїть колишній депутат двох скликань міськради Володимир Гірняк.
- Варта
Партія Варта зареєструвала 64 кандидати. Очолює список голова фракції Народний контроль у міськраді Валерій Веремчук.
- Удар
Від Удару на виборах 2020 буде 32 кандидати. Номер один у списку Оксана Юринець. Вона колишній депутат від БПП, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету Львівська політехніка. Також є кандидатом у мери Львова.
- Українська Галицька партія
У списку цієї партії 61 кандидат. Юлія Гвоздович стоїть на чолі. Вона є кандидатом у мери міста, керівник проєкт розвитку громад громадської організації Українська галицька асамблея.
- За майбутнє
Від цієї партії на місцеві вибори 2020 будуть представлені 63 кандидати. Першим номером у списку кандидат у мери, голова фракції Укроп нинішнього скликання Львівської міськради, колишній помічник депутата Тараса Батенка Ігор Телішевський.
- Духовна Україна
Від цієї партії зареєстровано 53 кандидати. Номером один йде Юрій Путасу, який був депутатом у міськраді Львова від України Соборної. Також він є власником Галицького ринку.Читайте: Вибори мера в Києві: кандидати на пост міського голови Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень Зміни в постанову про вибори ставлять під сумнів їхню легітимність - Разумков
- Конгрес українських націоналістів
У партійному списку 33 кандидати. Очолює його Іван Василишин – адвокат та колишній депутат міської ради від Нашої України.
- Народний рух
Від Народного руху до міської ради Львова йдуть 64 кандидати. Першим номером стоїть заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.
- Наш край
Від цієї політичної сили балотуються 31 кандидат. Ірина Гаврилів виступає першим номером. Наразі вона тимчасово безробітна, але була заступником керівника адміністративного відділу фірми з оренди майна Айпіє-Л.
- Сила і честь
Партія Сила і честь висунула на місцеві вибори 2020 до Львівської міськради 64 кандидати. Володимир Пекар – директор компанії Моя країна, очолює список.
- Українська республіканська партія
Партійний список складається з 31 кандидата. Перший номер – Роман Семчишин. Він голова правління громадської організації Союз учасників війни з російськими окупантом Форпост.
- Опозиційна платформа – За життя
Ця партія висунула 31 кандидата. Михайло Герман очолює список. Він є адвокатом та колишнім помічником депутата Верховної Ради Сергія Ларіна.
- Ідея нації
Партійний список Ідеї нації складається з 39 кандидатів. На чолі стоїть Остап Стахів, який є чинним головою та активістом громадської організації Ідея нації.