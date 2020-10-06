Прощання в Харкові із загиблими в катастрофі Ан-26 під Чугуєвом (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Харкові 6 жовтня проходить церемонія вшанування пам’яті курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом.

У церемонії бере участь президент України Володимир Зеленський.

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Прощання проходить на центральній площі міста, де встановили 25 постаментів. Поховають хлопців на їх малих батьківщинах, це 11 областей України.

Рідним загиблих дозволили покласти у труни особисті речі загиблих.

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом

25 вересня сталася авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. Борт виконував плановий навчальний політ.

Літак спалахнув, розбившись на відстані приблизно двох кілометрів від військової авіабази. Пожежники ліквідували полум’я через годину.

Внаслідок катастрофи на місці події загинули 25 людей. В’ячеслава Золочівського та Віталія Вільхового госпіталізували. Проте травми та опіки Віталія виявилися смертельними, згодом він помер. Так, кількість жерт катастрофи зросла до 26.

Розслідуванням авіакатастрофи займається Державне бюро розслідувань. За словами слідчих, інформація, що у літака Ан-26, який впав під Чугуєвом, відмовив лівий двигун, не відповідає дійсності. Проте у слідства є ще кілька версій.

1 жовтня у Міноборони повідомили, що невідкладно виплатять допомогу родинам загиблих у авіакатастрофі. Відомство вже зарезервувало для виплат 40,98 млн грн. Кожна родина отримає по 1,57 млн грн.