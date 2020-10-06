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Факти / Надзвичайні події

У Сумах чоловік вбив собаку на очах у дітей

У Сумах чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження гострим предметом собаці, після яких він помер.

Подія сталася вдень неподалік від дитячого майданчика. Поруч перебували діти та дорослі.

Поліція кваліфікувала злочин за ч.2 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

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Мешканцю Сум загрожує від трьох до п’яти років у в’язниці.

У Києві чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною

22 вересня мешканця Києва відправили за ґрати на один рік за вбивство домашньої тварини. За даними поліції, він вбив собаку свого товариша, тому що той сходив до туалету у його будинку.

Після цього обвинувачений взяв ніж і наніс йому удар у живіт. Собака одразу помер.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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