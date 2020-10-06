Україна і Європейський Союз співпрацюватимуть над доступом до майбутньої вакцини проти коронавірусу за доступними цінами.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, що пройшов 6 жовтня у Брюселі.

– Глобальна солідарність, співпраця та ефективна багатосторонність необхідні як ніколи для перемоги над вірусом, а також для забезпечення сталого економічного відновлення, – йдеться в заяві.

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Сторони наголосили на важливості посилення здатності реагувати та обмінюватися інформацією про пандемію через структури ВООЗ.

У ЄС нагадали, що виділили пакет підтримки для України у розмірі €190 млн.

Також мобілізували програму макрофінансової допомоги на €1,2 млрд для подолання пандемії.

Санкції проти Росії

Санкції Європейського Союзу проти Росії будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, заявив президент Володимир Зеленський під час саміту Україна-ЄС.

Президент Європейського Союзу Шарль Мішель підтвердив слова Зеленського. Європа залишається найбільшим і надійним партнером України.