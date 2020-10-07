Анатолій Загородній очолив НАН України

Національною академією наук України керуватиме академік Анатолій Загородній.

69-річного вченого обрали на відкритих виборах, повідомили у НАН України.

Загородній є директором Інституту теоретичної фізики.

Читайте: Академік НАН України Олійник помер від коронавірусу

Серед його конкурентів були – 78-річний директор Інституту колоїдної хімії та хімії води Владислав Гончарук, 77-річний директор Інституту біохімії Сергій Комісаренко та 70-річний колишній віце-прем’єр Володимир Семиноженко.

Президентом Національної академії наук України обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього Опубліковано Національна академія наук України Середа, 7 жовтня 2020 р. Біографія Загороднього Анатолій Глібович Загородній народився у селищі Велика Багачка Полтавської області. Учився у Харківському університеті та відтоді працює в Інституті теоретичної фізики НАН України. Два роки був головним ученим секретарем НАН України. Написав понад 200 наукових праць у галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазмита статистичної фізики. Розробив теорії: просторово-обмежених плазмено-молекулярних систем;

послідовну кінетичну теорію запорошеної плазми і сформулював строгі мікроскопічні рівняння й ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми;

розвинув теорію гальмівного випромінювання у плазмено-молекулярних системах.

Патон підтримував Загороднього

Колишній керівник НАН Борис Патон рекомендував обрати Анатолія Загороднього керівником академії.

Патон помер 19 серпня 2020 року. Академік 58 років очолював НАН. Восени 2020 року Патон планував залишити пост та оголосив про нові вибори голови установи. Але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

Джерело: НАН України