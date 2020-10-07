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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня зміцнилась з початку жовтня: курс валют на 7 жовтня

Національний банк оновив курси валют на 7 жовтня. Гривня зміцнилась на 4 копійки щодо до долара. Водночас національна валюта опустилася на 8 копійок до євро.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився вперше з початку жовтня.

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На 4 копійки подорожчав польський злотий та російський рубль.

Курс валют НБУ на 7 жовтня 2020 в Україні

Курс валют на 6 жовтня:

  • $1 – 28,36 грн;
  • €1 – 33,48 грн;
  • 1 польський злотий – 7,46 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Ціни через курс валют

Експерти зауважують, що варто очікувати ріст долара та падіння гривні до кінця року.

Восени та взимку зростуть ціни на продукти. Майже щомісяця спостерігаємо подорожчання хлібу на 2% через те, що невпинно зростають світові ціни на зерно. Гречка може коштувати 37 грн за кілограм.

Проблеми в економіці та цінами пов’язані і з стосунками з МВФ. Світовий банк вже відклав виділення першого траншу у $350 млн.

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