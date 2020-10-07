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Факти / Україна

Катування людей на Луганщині: прокуратура відкрила справу за доповіддю ООН

Прокуратура Луганської області розпочала провадження за фактом знущань та катувань мешканців регіону представниками “ЛНР”, якими керує окупаційна адміністрація РФ.

Справу відкрили, спираючись на матеріали доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Згідно з документами, мешканців області затримують та катують, змушуючи зізнатися у шпигунстві на користь України.

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– Цивільне населення піддають тортурам та катуванню, застосовують фізичну силу та сексуальне насильство, використовують електричний струм та методи удушення газом, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, людей не годують та позбавляють доступу до туалету.

Провадження здійснюється за ч. 1 ст. 438 КК України, максимальне покарання – 12 років позбавлення волі.

Катування українців

Громадяни України, які були у полоні на окупованій території Донбасу, заявляють про випадки катування бойовиками.

Нерідко такі дії призводили до каліцтв та смертей.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

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