Прокуратура Луганської області розпочала провадження за фактом знущань та катувань мешканців регіону представниками “ЛНР”, якими керує окупаційна адміністрація РФ.

Справу відкрили, спираючись на матеріали доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Згідно з документами, мешканців області затримують та катують, змушуючи зізнатися у шпигунстві на користь України.

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– Цивільне населення піддають тортурам та катуванню, застосовують фізичну силу та сексуальне насильство, використовують електричний струм та методи удушення газом, – повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, людей не годують та позбавляють доступу до туалету.

Провадження здійснюється за ч. 1 ст. 438 КК України, максимальне покарання – 12 років позбавлення волі.

Катування українців

Громадяни України, які були у полоні на окупованій території Донбасу, заявляють про випадки катування бойовиками.

Нерідко такі дії призводили до каліцтв та смертей.

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