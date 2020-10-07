Канікули традиційно є невіддільною частиною освітнього процесу, що диктується не тільки законом України, а й Конвенцією про права дитини. 31 стаття Конвенції говорить, що дитина має право на відпочинок і дозвілля.

Епідемічна проблема Covid-19 у 2020 році внесла свої корективи в роботи всіх навчальних закладів України. Якого числа школярі підуть на осінні канікули і як на це вплинув коронавірус?

Класичні правила говорять про необхідність відпочинку для дітей кожен квартал. Водночас шкільні канікули не повинні перевищувати 30 днів кожного сезону (не враховуючи літні канікули).

Офіційні рекомендації Міністерства освіти і науки щодо початку та закінчення першого навчального семестру і графіка осінніх канікул у 2020 році

Перший навчальний семестр триватиме з 1 вересня до 24 грудня 2020 року.

Осінні канікули: з 26 жовтня до 1 листопада.

Також Міністерство освіти зазначає, що, відповідно до Закону України, навчальні заклади можуть самі вибирати дати відпочинку для учнів. Потрібно зважати на різний набір факторів, таких як регіональні особливості, погодні умови, опалення та багато інших. Саме тому графік канікул в різних містах України може відрізнятися.

Covid-19 ніяк не впливає на роботу навчальних закладів. МОН нагадує, що у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні, школам варто ввести гнучку структуру навчання, а також передбачати зміни графіка канікул і закінчення семестрів.

Також осінні канікули в українських школах можуть перенести на 10 днів раніше.