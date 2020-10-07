7 жовтня у Києві зафіксували 383 випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 25 474 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

За останню добу шість людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 442.

Наймолодшою жертвою коронавірусу стала 25-річна дівчина, а найстаршою – 96-річний чоловік.

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Захворіли:

190 жінок віком від 18 до 89 років;

146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;

9 дівчаток від 3 до 16 років;

10 хлопчиків від 1 року до 17.

До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.

За минулу добу одужали 349 людей. Усього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 50, Солом’янському — 47, Дніпровському – 44.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: