7 жовтня у Києві зафіксували 383 випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 25 474 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
За останню добу шість людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус, від початку пандемії – 442.
Наймолодшою жертвою коронавірусу стала 25-річна дівчина, а найстаршою – 96-річний чоловік.
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Захворіли:
- 190 жінок віком від 18 до 89 років;
- 146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;
- 9 дівчаток від 3 до 16 років;
- 10 хлопчиків від 1 року до 17.
До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції.
За минулу добу одужали 349 людей. Усього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 50, Солом’янському — 47, Дніпровському – 44.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.