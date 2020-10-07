Раді пропонують заборонити на радіо і ТБ заперечувати агресію РФ проти України

Фракція Слуга народу пропонує заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, які заперечують факти військової агресії РФ, окупацію Росією частини територій України та ведення гібридної війни проти України.

Законопроект №4188 зареєстрував у Верховній Раді народний депутат Олег Дунда.

Документ пропонує зобов’язати Національну раду з питань телебачення і радіомовлення штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.

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Крім того, якщо порушення не усунули протягом місяця після застосування штрафу, а також в разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, пропонується, щоб Нацрада зверталася до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера.

Також документ передбачає, якщо висловлювання, які містять заперечення факту військової агресії РФ проти України, транслювалися і поширювалися без попереднього запису і були у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, то компанія не несе відповідальності за ці порушення.

Разом з тим, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що міністерство запустить цьогоріч проект медіаграмотності.

На його думку, це дозволить, принаймні на рівні споживача, починати відрізняти фейки від фактів, та почати мислити критично.