Світовий банк прогнозує підвищення рівня бідності в Україні

Світовий банк спрогнозував, що економічна криза через пандемію коронавірусу призведе до підвищення рівня бідності в Україні.

За даними його звіту, у країнах Європи та Центральної Азії у 2020 році ВВП скоротиться на 4,4%.

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– Внутрішні спалахи захворювання та обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, спричинили падіння внутрішнього попиту, посилили порушення постачання та зупинили виробничу діяльність та сферу послуг. Різке зниження надходжень грошових переказів, на частку яких припадає близько 10% ВВП у регіоні, сприяло зменшенню роздрібних продажів, – йдеться у звіті.

В прогнозі також зазначається, що рівень бідності, розрахований на основі міжнародної межі бідності в $5,5 на день, є найнижчим в Україні і може вирости на 0,2 в. п. у 2020 році – до 2,3%.







Світовий банк прогнозує зростання бідності в Україні через коронакризу / 2 фотографии

Бідність в Україні

У 2019 році 400 тис. українців отримували доходи нижчі, ніж законодавчо встановлений прожитковий мінімум. Це становить 1,1% всього населення.

Рівень бідності в Україні за останні роки значно зменшився. Зокрема, у 2018 році доходи, нижчі за прожитковий мінімум, отримували 10,6 млн осіб (27,6%).