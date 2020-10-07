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Факти / Україна / Суспільство

Тестування на Covid-19 у приватних лабораторіях фінансуватиме держава – Степанов

Приватні медичні лабораторії в Україні зможуть проводити тестування на коронавірус за рахунок держави.

Про це на черговому брифінгу МОЗ заявив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми провели необхідні переговори, і деякі лабораторії погоджуються працювати, щоб держава платила їм за проведення ПЛР-тестування.

Таке рішення буде ухвалено вже на найближчому засіданні Кабміну.

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Степанов наголосив, що у зв’язку з великими чергами на тестування в Україні продовжує діяти система, коли зразки направляються до лабораторій інших областей.

Міністр охорони здоров’я пообіцяв, що до грудня добова кількість ПЛР-тестувань українців досягне 50 тис., а також буде впроваджено новий метод тестування – швидкі тести на антиген.

Коронавірус в Україні 7 жовтня

Вранці 7 жовтня статистика коронавірусу в Україні побила одразу два рекорди.

Кількість нових випадків за останню добу склала понад 4,7 тис. осіб. А ось побороли коронавірус за останню добу понад 2,5 тис. українців.

Загалом з початку карантину в Україні зареєстровано вже 239 337 випадків Covid-19.

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