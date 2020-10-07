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Факти / Україна

ЦВК запустила чат-бот у Telegram про місцеві вибори 2020

Центральна виборча комісія створила чат-бот Про вибори у Telegram. Там буде публікуватися уся інформація, пов’язана з місцевими виборами 25 жовтня.

Також за допомогою чат-бота Про вибори можна:

  • довідатися, що робити у випадку пошкодження бюлетня;
  • знайти свою дільницю;
  • побачити, як виглядатиме бюлетень;
  • дізнатися, як безпечно голосувати за всіма правилами карантину.

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Місцеві вибори 2020: як проголосувати у лікарні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, як проходитиме голосування для людей, які знаходяться у лікарнях або проходять самоізоляцію.

За його словами, до них приїжджатимуть спеціальні бригади. Крім цього, у місцях голосування створять окрему кабінку для виборців з симптомами.

Фото: ЦВК

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