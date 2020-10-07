Осінні канікули у Києві рекомендували провести з 21 до 28 жовтня через місцеві вибори та пандемію коронавірусу.

Відповідні рекомендації ухвалив Департамент освіти і науки КМДА.

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Також у КМДА наголосили на неухильному виконанні в навчальних закладах усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Варто зазначити, що КМДА може лише рекомендувати дати для осінніх канікул, адже, згідно з українським законодавством, кожен навчальний заклад може самостійно їх визначати.

Осінні канікули в Україні – рекомендації Міносвіти

Міністерство освіти України рекомендувало школам піти на осінні канікули з 26 жовтня (понеділок) до 1 листопада (неділя).

МОН нагадує, що через складну епідеміологічну ситуацією в країні, школам варто ввести гнучку структуру навчання, а також передбачати зміни графіка канікул і закінчення семестрів.