В Україні планують використовувати препарат українського виробника Біовен для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Таку ідею озвучив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу.

За словами Степанова, лікарський засіб хочуть купувати централізовано та внести його у протокол лікування від Covid-19.

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– Вчора закінчилися клінічні випробування імуноглобулінів, а саме препарату Біовен. Ми хочемо внести його у протокол лікування. Схема централізованих закупівель уже продумана.

Також міністр додав, що перед цим МОЗ погодили лікарський засіб Ремдесивир, який також додали у протокол.

5 жовтня Максим Степанов повідомив, що в Україні з’явиться новий тест на коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити тести на антиген замість ПЛР-тестів. Відомо, що уже знайшли вітчизняного виробника.