Європейський Союз виділив €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.
Оскільки Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, то зможе отримати до 8 млн доз вакцини.
Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за підсумками саміту Україна-ЄС.
Читайте: Битва за вакцину. Коли почнуть щеплювати від коронавірусу
Крім того, Ольга Стефанішина зазначила, що Україна готова зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом.
Адже у нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, що дозволяє разом з іншими країнами ЄС брати участь у їхньому масовому виробництві.
Напередодні керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні у другій половині 2021 року.
Однак її використовуватимуть для вразливих груп населення. Наразі ВООЗ контролює розробку 200 експериментальних вакцин.