Європейський Союз виділив €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), який забезпечить придбання до 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.

Оскільки Україна була відібрана до переліку учасників цієї ініціативи, то зможе отримати до 8 млн доз вакцини.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за підсумками саміту Україна-ЄС.

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Крім того, Ольга Стефанішина зазначила, що Україна готова зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом.

Адже у нас є відповідна інфраструктура, підприємства для виробництва вакцин, що дозволяє разом з іншими країнами ЄС брати участь у їхньому масовому виробництві.

Напередодні керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що вакцина від коронавірусу може з’явитися в Україні у другій половині 2021 року.

Однак її використовуватимуть для вразливих груп населення. Наразі ВООЗ контролює розробку 200 експериментальних вакцин.