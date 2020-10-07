Хвиля коронавірусу настає, коли є збільшення захворюваності до 10 тис. і більше випадків за добу, а потім спостерігається падіння до поодиноких випадків, а за ним знову зростання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що в Україні поки що не було жодної хвилі.

Він навів приклад Франції, Іспанії та Німеччини, де чітко простежувалася перша хвиля в березні-квітні, коли фіксували по 8-9 тис. випадків за добу, і друга – у вересні-жовтні (12-13 тис.).

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

– В Україні є просто поступове зростання, з яким система охорони здоров’я поки справляється, – запевнив Ляшко.

Коронавірус в Україні 7 жовтня

Станом на 7 жовтня зафіксовано два рекорди коронавірусу в Україні. Кількість заражених за добу вперше склала 4 753 людини, а тих, хто одужав – 2 569.

Загалом з початку пандемії заразилися 239 337 українців.

З них одужали 105 970 пацієнтів і 4 597 – померли (77 – за останню добу).