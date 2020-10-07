В Україні з березня 2020 року від Covid-19 померли 132 медичні працівники. Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– З квітня захворюваність серед медпрацівників Covid-19 істотно зменшилася. У квітні вона становила 20% від усіх хворих, а зараз не перевищує 5%, – повідомив Степанов.

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За даними МОЗ, в Україні за весь час пандемії, Covid-19 виявили у 16 864 медпрацівників. За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 251 медика.

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Лабораторно підтверджених випадків має бути до 10 тис. і більше за добу. В Україні поки що хвиль не було, але є поступовий ріст захворюваності, з яким міністерство охорони здоров’я не справляється.

Станом на 7 жовтня в Україні виявили 4 753 нових випадків зараження Covid-19. Одужала рекордна кількість людей – 2 569.