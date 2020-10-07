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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ВВП України в 2020 впаде на 5,5% – Світовий банк погіршив прогноз

Зниження ВВП України в 2020 році очікується на рівні 5,5% і зростання в 2021 – на 1,5%.

Світовий банк у новому огляді економіки Європи і Центральної Азії погіршив прогноз падіння ВВП України в порівнянні з червневими даними на два процентних пункти, на 2021 рік – на 1,5.

Водночас експерти СБ відзначають, що українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і підготовленышою, тому падіння ВВП в 2020 році очікується меншим, ніж у багатьох країнах регіону.

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– У 2021 році темпи зростання будуть помірними і становитимуть 1,5%, водночас зростання прискориться приблизно до 3,7% до 2023 року, – йдеться в прогнозі.

Крім того, аналітики прогнозують, що інфляція в Україні в 2020 році прискориться до 4,8%, а в 2021-2022 буде на рівні 5%.

Прогноз ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors прогнозує спад української економіки до кінця 2020 року на 6%.

Водночас експерти агентства вважають, що у 2021 почнеться процес відновлення, яке зафіксується на показнику 4%.

Вони також прогнозують курс долара у 2020 на рівні 29 грн/$1.

Джерело: The World Bank

Фото: Dreamstime

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