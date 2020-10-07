У Вінниці поліція затримала групу з чотирьох осіб, які підривали банкомати та викрадали звідти гроші.

Зловмисники діяли за злагодженою схемою – пересувалися на двох джипах, користувалися гранатами та саморобними вибухівками.

Крім цього, вони мали з собою атоматичну зброю, одягали речі з камуфляжним принтом, а обличчя приховували балаклавами.

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Загалом групу підозрюють у підриві чотирьох банкоматів та викраденні понад 1 млн грн.

Поліція вилучила низку речових доказів, серед яких була зброя, готівка та навіть наркотичні речовини.

Наразі зловмисники перебувають у тимчасовому ізоляторі, їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.















Викрали 1 млн: у Вінниці затримали підривників банкоматів / 4 фотографии

Минулого місяця у Дніпропетровській області затримали злочинців, які підірвали банкомат у поштовому відділенні та викрали 1 млн.

До цього вони скоювали подібні злочини в інших областях України.