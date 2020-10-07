У серпні-вересні ставлення українців до Росії погіршилося, а росіян до України – дещо покращилося. Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та російським Левада-Центром.

Соціологи наголошують, що це вдруге за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії, хоча й з мінімальною різницею.

Зокрема, в Україні у вересні 2020-го добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано – також 42%. Ще 16% респондетів не визначилися.

У Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано – 43% і 9% опитаних не визначилися.

Водночас ставлення українців до РФ суттєво залежить від регіону. Найбільш прихильні до північного сусіда на сході – 56%. На півдні таких 52%, у центрі – 38% і на заході – 30%.

Відповідно, тих, хто негативно ставиться до Росії, більше на заході (56%) та менше на сході (27%).

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КМІС з 12 до 16 вересня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитали 2 тис. респондентів від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

Левада-центр 20-26 серпня провів опитування населення РФ методом особистого інтерв’ю.

У ньому взяла участь 1 601 особа у віці 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25%/75%, 2% – для показників, близьких до 10%/90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5%/95%.

Судові позови України проти РФ

Станом на вересень 2020 року Європейський суд з прав людини розглядає п’ять міжнародних позовів України проти Росії.

Серед них – окупація Криму, агресія Росії на Донбасі, репресії проти кримських татар та захоплення українських моряків у Керченській протоці.

Джерело: КМІС