PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні два рекорди коронавірусу – 4 753 людини заразилися і 2 569 одужали

4 753 позитивних тести за добу – станом на 7 жовтня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 239 337.

З них померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 4 597 пацієнтів, зокрема 77 – за останню добу.

Одужали за день 2 569 українців, а загалом – 105 970 людей.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Антилідери за кількістю нових випадків за добу: Харківська область (685), Київ (383), а також Одеська і Дніпропетровська – по 316.

Карта та статистика коронавірусу в Україні 7 жовтня

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл — 7 074 (+144)
  • Волинська обл — 9 037 (+157)
  • Дніпропетровська обл — 7 688 (+316)
  • Донецька обл — 4 824 (+263)
  • Житомирська обл — 7 221 (+151)
  • Закарпатська обл — 10 373 (+56)
  • Запорізька обл — 4 862 (+116)
  • Івано-Франківська обл — 14 562 (+111)
  • Кіровоградська обл — 1 215 (+21)
  • м. Київ — 25 474 (+383)
  • Київська обл — 10 291 (+192)
  • Львівська обл — 21 696 (+202)
  • Луганська обл — 1 394 (+61)
  • Миколаївська обл — 4 025 (+131)
  • Одеська обл — 15 337 (+316)
  • Полтавська обл — 3 497 (+227)
  • Рівненська обл — 13 532 (+158)
  • Сумська обл — 5 885 (+209)
  • Тернопільська обл — 14 737 (+127)
  • Харківська обл — 22 136 (+685)
  • Херсонська обл — 1 591 (+47)
  • Хмельницька обл — 7 473 (+210)
  • Чернівецька обл — 15 589 (+145)
  • Черкаська обл — 4 917 (+230)
  • Чернігівська обл — 4 907 (+95).

Коронавірус в Україні 6 жовтня

Станом на 6 жовтня за добу тестування підтвердило коронавірус в Україні ще у 4 348 осіб, а загалом – у 234 584 пацієнтів.

Жертвами ускладнень Covid-19 з початку епідемії стали 4 520 українців, з них 90 – за останню добу.

Водночас одужала по всій країні 103 401 людина.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка