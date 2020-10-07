4 753 позитивних тести за добу – станом на 7 жовтня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 239 337.

З них померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 4 597 пацієнтів, зокрема 77 – за останню добу.

Одужали за день 2 569 українців, а загалом – 105 970 людей.

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Антилідери за кількістю нових випадків за добу: Харківська область (685), Київ (383), а також Одеська і Дніпропетровська – по 316.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл — 7 074 (+144)

Волинська обл — 9 037 (+157)

Дніпропетровська обл — 7 688 (+316)

Донецька обл — 4 824 (+263)

Житомирська обл — 7 221 (+151)

Закарпатська обл — 10 373 (+56)

Запорізька обл — 4 862 (+116)

Івано-Франківська обл — 14 562 (+111)

Кіровоградська обл — 1 215 (+21)

м. Київ — 25 474 (+383)

Київська обл — 10 291 (+192)

Львівська обл — 21 696 (+202)

Луганська обл — 1 394 (+61)

Миколаївська обл — 4 025 (+131)

Одеська обл — 15 337 (+316)

Полтавська обл — 3 497 (+227)

Рівненська обл — 13 532 (+158)

Сумська обл — 5 885 (+209)

Тернопільська обл — 14 737 (+127)

Харківська обл — 22 136 (+685)

Херсонська обл — 1 591 (+47)

Хмельницька обл — 7 473 (+210)

Чернівецька обл — 15 589 (+145)

Черкаська обл — 4 917 (+230)

Чернігівська обл — 4 907 (+95).

Коронавірус в Україні 6 жовтня

Станом на 6 жовтня за добу тестування підтвердило коронавірус в Україні ще у 4 348 осіб, а загалом – у 234 584 пацієнтів.

Жертвами ускладнень Covid-19 з початку епідемії стали 4 520 українців, з них 90 – за останню добу.

Водночас одужала по всій країні 103 401 людина.