4 753 позитивних тести за добу – станом на 7 жовтня кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 239 337.
З них померли від ускладнень, викликаних інфекцією, 4 597 пацієнтів, зокрема 77 – за останню добу.
Одужали за день 2 569 українців, а загалом – 105 970 людей.
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Антилідери за кількістю нових випадків за добу: Харківська область (685), Київ (383), а також Одеська і Дніпропетровська – по 316.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл — 7 074 (+144)
- Волинська обл — 9 037 (+157)
- Дніпропетровська обл — 7 688 (+316)
- Донецька обл — 4 824 (+263)
- Житомирська обл — 7 221 (+151)
- Закарпатська обл — 10 373 (+56)
- Запорізька обл — 4 862 (+116)
- Івано-Франківська обл — 14 562 (+111)
- Кіровоградська обл — 1 215 (+21)
- м. Київ — 25 474 (+383)
- Київська обл — 10 291 (+192)
- Львівська обл — 21 696 (+202)
- Луганська обл — 1 394 (+61)
- Миколаївська обл — 4 025 (+131)
- Одеська обл — 15 337 (+316)
- Полтавська обл — 3 497 (+227)
- Рівненська обл — 13 532 (+158)
- Сумська обл — 5 885 (+209)
- Тернопільська обл — 14 737 (+127)
- Харківська обл — 22 136 (+685)
- Херсонська обл — 1 591 (+47)
- Хмельницька обл — 7 473 (+210)
- Чернівецька обл — 15 589 (+145)
- Черкаська обл — 4 917 (+230)
- Чернігівська обл — 4 907 (+95).
Коронавірус в Україні 6 жовтня
Станом на 6 жовтня за добу тестування підтвердило коронавірус в Україні ще у 4 348 осіб, а загалом – у 234 584 пацієнтів.
Жертвами ускладнень Covid-19 з початку епідемії стали 4 520 українців, з них 90 – за останню добу.
Водночас одужала по всій країні 103 401 людина.