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Факти / Україна

Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото та відео наслідків негоди в Києві

У середу, 7 жовтня, в Києві пройшла потужна злива, наслідки якої звернули на себе увагу городян.

Дощ затопив низку вулиць столиці, ускладнивши рух ними автомобілів і пішоходів.

На відео, яке з’явилося в мережі, видно, що людям доводиться йти через глибокі калюжі, щоб перейти дорогу.

У дворі на Саксаганського, 51, на припарковані автомобілі впало дерево.

Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото наслідків негоди в Києві

На проспекті Свободи, 24, зняли аварійну ситуацію, коли під час дощу через перебитий електричний кабель продовжує подаватися електроенергія.

Читайте: Води по коліна: потужна злива у Тернополі затопила центральні вулиці

Затори в Києві

Негода також призвела до серйозних заторів у Києві в ранковий час пік.

Через тягучки на всіх мостах через Дніпро і в різних районах столиці, карти показували, що рівень заторів сягав восьми балів.

Фото: Київ Оперативний

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