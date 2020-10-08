11 компетентностей і батьки-учасники: яким буде навчання у школах з 2022

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет представив новий державний стандарт базової середньої освіти – 5-9 клас, який було ухвалено Кабінетом міністрів 30 вересня, і який запрацює з 2022 року.

Перевірку навчально-методичних матеріалів оновленого держстандарту проведуть у пілотних 5-х класах в 2021-2022 навчальному році.

11 основних компетентностей

За новим стандартом учні здобуватимуть знання, розбудовуючи власні компетентності, повідомив Шкерлет.

– Ми сьогодні маємо у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей, плюс розподіл на цикли базової середньої освіти. І найголовніше, що це є базові наскрізні вміння, – сказав він.

Після закінчення першого циклу – адаптаційного (5-6 класи) – та другого – базового предметного навчання (7-9 класи) – школярі повинні оволодіти такими компетенціями:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися рідною (при відміну від державного) та іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

навчання протягом життя;

громадянські та соціальні компетентності;

культурна компетентність;

підприємливість і фінансова грамотність.

9 освітніх областей замість предметів

Стандарт не містить поділу на предмети, зате є 9 освітніх областей: культурно-літературна, математична, природничо, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язберігаюча, громадянська та історична, художня, фізична культура.

Батьки – теж учасники освітнього процесу

Міносвіти заклало у новий державний стандарт базової середньої освіти в Україні те, що батьки зможуть відстежувати, наскільки успішно їхня дитина рухається в освітньому процесі.

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Педагоги – основа процесу

Водночас педагоги відіграватимуть основну роль у реалізації стандарту – учителі самі обиратимуть предмети та інтегровані курси в інтересах своїх учнів.

Педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу, наголосив Шкарлет.