11 компетентностей і батьки-учасники: яким буде навчання у школах з 2022

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет представив новий державний стандарт базової середньої освіти – 5-9 клас, який було ухвалено Кабінетом міністрів 30 вересня, і який запрацює з 2022 року.
Перевірку навчально-методичних матеріалів оновленого держстандарту проведуть у пілотних 5-х класах в 2021-2022 навчальному році.
11 основних компетентностей
За новим стандартом учні здобуватимуть знання, розбудовуючи власні компетентності, повідомив Шкерлет.
– Ми сьогодні маємо у стандарті чітко затверджені 11 основних компетентностей, плюс розподіл на цикли базової середньої освіти. І найголовніше, що це є базові наскрізні вміння, – сказав він.
Після закінчення першого циклу – адаптаційного (5-6 класи) – та другого – базового предметного навчання (7-9 класи) – школярі повинні оволодіти такими компетенціями:
- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися рідною (при відміну від державного) та іноземними мовами;
- математична компетентність;
- компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання протягом життя;
- громадянські та соціальні компетентності;
- культурна компетентність;
- підприємливість і фінансова грамотність.
9 освітніх областей замість предметів
Стандарт не містить поділу на предмети, зате є 9 освітніх областей: культурно-літературна, математична, природничо, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язберігаюча, громадянська та історична, художня, фізична культура.
Батьки – теж учасники освітнього процесу
Міносвіти заклало у новий державний стандарт базової середньої освіти в Україні те, що батьки зможуть відстежувати, наскільки успішно їхня дитина рухається в освітньому процесі.
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Педагоги – основа процесу
Водночас педагоги відіграватимуть основну роль у реалізації стандарту – учителі самі обиратимуть предмети та інтегровані курси в інтересах своїх учнів.
Педагоги супроводжуватимуть освітній процес, маючи академічну свободу, наголосив Шкарлет.
– І найголовніше, що основою цього стандарту є забезпечити достатнім ресурсом педагогічної майстерності, – сказав він.