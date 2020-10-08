8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, за добу – 93 хворих.

Одужати вдалося 108 233 пацієнтам, за день – 2 263 громадянам країни.

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Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 7 жовтня, в країні зафіксували черговий антирекорд добового приросту – 4 753 нових випадки.

Загалом за час пандемії захворіло 239 337 українців.

Померло від вірусу 4 597 пацієнтів, одужати вдалося – 105 970 громадянам країни.