8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.
За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, за добу – 93 хворих.
Одужати вдалося 108 233 пацієнтам, за день – 2 263 громадянам країни.
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Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 7 жовтня, в країні зафіксували черговий антирекорд добового приросту – 4 753 нових випадки.
Загалом за час пандемії захворіло 239 337 українців.
Померло від вірусу 4 597 пацієнтів, одужати вдалося – 105 970 громадянам країни.