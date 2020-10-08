Проект державного бюджету 2021 року не передбачає створення окремого фонду для боротьби з коронавірусом.

Про це розповів голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у ефірі одного з телеканалів.

– У проекті державного бюджету не існує пункту про окремий фонд для боротьби з Covid-19. Спеціальні статті передбачають виділення 2,6 млрд грн на вакцинування та 1 млн для шкіл.

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Решта коштів, за словами Разумкова, закладена у бюджет Міністерства охорони здоров’я, це близько 159 млрд грн.

Створення коронавірусного фонду у березні він пояснює тим, що тоді в бюджеті не було коштів для боротьби з інфекцією.

Проект бюджету 2021 року

У Верховній Раді презентували проект закону про державний бюджет України на 2021 рік. Згідно з законопроектом, середня заробітна плата встановлюється на рівні 13 632 грн.

Номінальний ВВП становитиме 4 505, 9 млрд грн, а реальний ВВП – 4,6%.

Фото: Верховна Рада