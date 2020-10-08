Голова НБУ розкрив причину доган Рожковій і Сологубу

Першому заступнику голови Національного банку України Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу вручили догани.

Причина – працівники порушили стратегію комунікації компанії one voice policy.

Про це голова НБУ Кирило Шевченко поділився в інтерв’ю.

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За словами Шевченка, у Нацбанку давно ухвалили політику єдиного голосу (one voice policy), яка передбачає дотримання однієї позиції серед її членів.

– Для мене робота у будь-якій компанії – це командна гра. Тому ми як однодумці повинні просувати єдину ідею та уникати розбіжностей.

Висловлення різних думок може негативно позначитися на діяльності НБУ, зокрема на співпраці з МВФ, підкреслив він.

Призначення Шевченка

У липні Кирила Шевченка призначили головою Національного банку України, його кандидатуру подав президент Володимир Зеленський.

До цього Шевченко обіймав посаду очільника Укргазбанку.

Фото: Кирило Шевченко