Скільки людей в Україні за межею бідності

Понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності. Прожитковий мінімум становить близько $75 на одну людину в місяць. Мінімальна заробітна плата – $176.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форуму Ради ООН з прав людини.

– Попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості, – зазначила Денисова.

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За її словами, рівень бідності серед пенсіонерів залишається високим. 80% українських пенсіонерів отримують виплати нижчі або на рівні межі монетарної бідності.

Зростання бідності в Україні

Світовий банк спрогнозував, що економічна криза через пандемію коронавірусу призведе до підвищення рівня бідності в Україні.

За даними його звіту, у країнах Європи та Центральної Азії у 2020 році ВВП скоротиться на 4,4%.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини