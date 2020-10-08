Курс валют НБУ на 8 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 8 жовтня 2020 року

Так, курс долара встановлений на рівні 28,32 грн/$, що на 4 копійки нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Курс євро встановлений на рівні 33,33 грн/€, що на 15 копійок нижче, ніж 7 жовтня.

Курс валют на 8 жовтня:

$ 1 – 28,324 грн;

€ 1 – 33,3303 грн;

1 польський злотий – 7,4318 грн;

10 російських рублів – 3,6277 грн.

Прогноз курсу долара до кінця 2020

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн, прогнозує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На його думку, приблизно таким він буде і на початку 2021.

У Нацбанку України також не очікують суттєвих коливань курсу до кінця року.