У медзакладах Харкова не вистачає місць хворим. Нині там лікується 811 пацієнтів з пневмонією, 677 з них мають позитивний тест на коронавірус. Медпрацівники дістали всі ліжка зі складу та повкладали пацієнтів посеред коридорів та у холах.

– Заповненість увесь час 100%. Але іде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Є навіть ситуації, коли людна може трошки почекати у прийомному відділенні, поки випишеться інша людина, яка лежить на ліжку, — сказала заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

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Заступниця також стверджує, що станом на 7 жовтня міська лікарня №18 розрахована на 50 ліжок, а там перебуває 53 пацієнти. У розрахованій на 140 ліжок лікарні №13 – 150 людей. У лікарні №17, де 190 ліжок, планують додати ще 60 та провести киснепровід на поверхах зверху.

Вдома лікуються до шести тисяч харків’ян, з них 287 поставлений діагноз – Covid-19, але хворіють безсимптомно. Серед хворих також 474 дитини, 257 медиків.

7 жовтня на Харківщині виявили 687 випадків зараження коронавірусом.

В Україні новий антирекорд за захворюваністю на Covid-19

Станом на 8 жовтня в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусу. У Києві – 422 випадки.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні введуть новий тест на коронавірус. За 15-20 хвилин можна дізнатися результат тестування. Один тест коштуватиме 142 грн.

Джерело: Суспільне