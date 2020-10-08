Україна на сьогодні не може піти шляхом європейських країн та ввести повний локдаун.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

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Очільник МОЗ зазначив, що повний карантин запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг хвороби.

– Я розумію, що ми зараз не можемо піти тим шляхом, яким пішли певні європейські країни. А саме як Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів, – заявив Степанов.

За його словами, наразі країна має забезпечити базову функцію – надати медичну допомогу. Наразі потрібно знайти баланс між економікою та карантинними обмеженнями.

Степанов зазначив, що зараз необхідно дотримуватися базових правил: використовувати маски і антисептики, дотримуватися соціальної дистанції та мінімальної кількості контактів.

За словами очільника МОЗ, наразі проводитимуть консультації як не зупинити економіку та мати змогу надати усім медичну допомогу.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 жовтня в Україні за статистикою коронавірусу виявлено 5 397 нових випадків. Це найбільший антирекорд за весь час пандемії Covid-19.

За останню добу померли 93 хворих, 2 263 громадяни країни одужали від коронавірусу.

Найбільша кількість випадків зафіксована у Києві – 25 896, у Харківській області – 22 712, Львівській – 21 923 та Чернівецькій – 15 757.