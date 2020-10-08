У Харкові відкрили справу за порушення карантину на концерті Ірини Білик

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм під час концерту народної артистки України Ірини Білик.

З даними поліції у Харківській області, в порушення норм, 5 жовтня у Палаці студентів на вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки.

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Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) КК України.

Представник Ірини Білик наголосив на тому, що на концерті у Харкові були дотримані усі норм безпеки, які встановив МОЗ.

Скандал довкола концерту Олі Полякової

4 жовтня Харківська поліція відкрила кримінальну справу через порушення карантинних обмежень на концерті до Дня вчителя за участю співачки Олі Полякової.

За даними правоохоронців на концерті були присутні 2 тис. глядачів. Справу відкрито за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.