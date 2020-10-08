У Києві під лікарнею, яка приймає хворих на Covid-19, утворилася черга зі швидких

У мережі з’явилося відео черг зі швидких під лікарнею №9 у Києві, яка є однією з тих, що приймає хворих на коронавірус.

Припускають, що в автомобілях могли бути хворі на Covid-19. Оскільки поряд з деякими швидкими стояли медики у захисних костюмах.

Згідно з офіційною статистикою КМДА, станом на 8 жовтня заповненість ліжок хворими на коронавірус у Київській міській клінічній лікарні №9 становить 110%.

Це найвищий показник серед усіх опорних лікарень Києва, які приймають хворих на Covid-19.

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Тим часом 8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, одужати вдалося 108 233 хворим.

У Києві 8 жовтня зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19. Загалом у столиці 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.