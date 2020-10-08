У медичних закладах, які визначені для лікування хворих на коронавірус, перебуває понад 20 тис. пацієнтів.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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За його словами, медична система не витримає більшого навантаження, якщо громадяни України не дотримуватимуть протиепідемічних правил безпеки.

– У лікарнях станом на ранок четверга перебуває понад 20 тис. хворих. Медична система не витримає, якщо ми не почнемо дотримуватися правил, – зазначив очільник МОЗ.

За даними міністерства, в Україні у чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на понад 70%.

Станом на 8 жовтня велика завантаженість ліжок у Івано-Франківській області – 177%, Донецькій – 96,8%, Одеській – 80,8%та Луганській – 76%.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу за останню добу в Україні було виявлено 5 397 нових випадків. За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, за добу – 93 хворих. Одужати вдалося 108 233 пацієнтам, за день – 2 263 громадянам країни.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області – 685, Одеській – 316 та Дніпропетровській – 316.