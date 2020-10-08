В Україні через різке зростання хворих на коронавірус почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час свого звернення.

– Сьогодні у нас зайнята 21 тис. ліжок. Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих Covid-19, – заявив Степанов.

Також міністр закликав громадян підтримувати медиків шляхом дотримання протиепідемічних заходів.

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– Якщо ми і далі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю, – підкреслив Максим Степанов.

Міністр розповів, що багато європейських країн повертаються до жорсткого карантину, проте їх економіка може витримати такий удар, а ось українська ні.

– Однак для нашої економіки – це буде катастрофа, – додав Степанов.

Статистика коронавірусу в Україні

Тим часом 8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, одужати вдалося 108 233 хворим.

У Києві 8 жовтня зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19. Загалом у столиці 25 896 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.