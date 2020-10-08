За вересень 2020 року прем’єр-міністру Денису Шмигалю нарахували заробітну плату у розмірі 55 809 грн.

Згідно з документом, який отримали Факти ICTV від Кабінету міністрів, посадовий оклад очільника уряду склав 45 024 грн, зарплата під час відрядження – 10 005 грн, а перерахунок у зв’язку з перевищенням максимального розміру заробітної плати становив 780 грн.

Після відрахування податків Шмигаль отримав зарплату у розмірі 44 927 грн. У порівнянні з серпнем 2020 року очільник уряду заробив на 6 907 грн більше.

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Також у порівнянні з серпнем зросла фактична зарплата міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, а от у віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова трохи зменшилася.

Згідно з відповіддю Кабміну, в уряді отримали таку фактичну зарплату:

віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина – 44 927 грн;

віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 44 927 грн;

віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков – 44 927 грн;

міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов – 44 927 грн.







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Всі виплати міністрам здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених міністерствам.

Загалом зарплата вищезгаданим посадовцям зросла майже на 7 тис. грн, а податки від неї перевищили 10 тис. грн.

Скорочення зарплати чиновників

13 квітня 2020 року народні депутати підтримали проект закону №3279-д, яким обмежується розмір заробітної плати чиновникам, депутатам, суддям, прокурорам, керівникам державних компаній.

Документ підтримали 249 народних депутатів. Завдяки цьому з квітня і до завершення карантину відповідні зарплати не можуть перевищувати 47,2 тис. грн.

Водночас, під відповідне обмеження не потрапляє допомога з тимчасової непрацездатності, допомога на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань, оплата щорічної відпустки.