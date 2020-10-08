В Україні на лікування одного пацієнта в палаті неінтенсивного відділення витрачають 900 грн, а день у палаті інтенсивної терапії коштує 5 тис. грн.

Про це розповів в.о. голови Нацслужби здоров’я Андрій Віленський.

Він додав, в середньому на одного пацієнта витрачають 20 тис. Грн з держбюджету, без урахування коштів від місцевої влади.

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За словами Віленського, на сьогодні система охорони здоров’я загалом виконує свою функцію з надання допомоги пацієнтам з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Тим часом 8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, одужати вдалося 108 233 хворим.