Вінничани зможуть подарувати місцевим чиновникам сертифікати в СІЗО

Вінничани мають право передати подарункові сертифікати на перебування у СІЗО одіозним місцевим чиновникам.
Про це повідомив кандидат на посаду мера міста Сергій Кудлаєнко на своїй сторінці у Facebook.
— Особи, які найчастіше світилися в корупційних хроніках нашого міста, ігнорували запити своїх виборців та лише набивали власні кишені, мають розуміти, що всі все бачать, — прокоментував громадську ініціативу кандидат.
Сформують список чиновників-корупціонерів самі ж небайдужі містяни. Кожен вінничанин зможе лишити свій голос та побажання через Telegram канал Сергія Кудлаєнка та на місцях роздачі інформаційних матеріалів від кандидата.
VIP-камери у в’язницях
Платні камери у слідчих ізоляторах з’явились навесні 2020 року.
Платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях та ще шести обласних центрах. Камери розраховані на чотирьох, трьох та двох затриманих.Читайте: 7 тис. грн штрафу і тюрма. Як карають за підкуп на виборах в Україні Чоловіка, який зруйнував знак Україна на Луганщині, засудили до 2 років тюрми Тюрма чи штраф? За водіння у нетверезому стані загрожує кримінальна відповідальність
Ціна від кількості не змінюється, платить кожен окремо. Забронювати камеру можна в порядку черги.
За добу перебування у камері київської Лук’янівки просять 2 тис. грн, доба у Львові коштує тисячу гривень. Дещо менша ціна у слідчих ізоляторах інших обласних центрів.