Вінничани зможуть подарувати місцевим чиновникам сертифікати в СІЗО

Вінничани мають право передати подарункові сертифікати на перебування у СІЗО одіозним місцевим чиновникам.

Про це повідомив кандидат на посаду мера міста Сергій Кудлаєнко на своїй сторінці у Facebook.

— Особи, які найчастіше світилися в корупційних хроніках нашого міста, ігнорували запити своїх виборців та лише набивали власні кишені, мають розуміти, що всі все бачать, — прокоментував громадську ініціативу кандидат.

Сформують список чиновників-корупціонерів самі ж небайдужі містяни. Кожен вінничанин зможе лишити свій голос та побажання через Telegram канал Сергія Кудлаєнка та на місцях роздачі інформаційних матеріалів від кандидата.

VIP-камери у в’язницях

Платні камери у слідчих ізоляторах з’явились навесні 2020 року.

Платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях та ще шести обласних центрах. Камери розраховані на чотирьох, трьох та двох затриманих.

Ціна від кількості не змінюється, платить кожен окремо. Забронювати камеру можна в порядку черги.

За добу перебування у камері київської Лук’янівки просять 2 тис. грн, доба у Львові коштує тисячу гривень. Дещо менша ціна у слідчих ізоляторах інших обласних центрів.