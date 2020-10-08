У мера міста Умань Олександра Цебрія діагностували коронавірус.

– Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили Сovid -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні, – заявив Олександр Цебрій.

Цебрій додав, що попри коронавірус, він продовжує передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови.

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– І на далі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні п’ять років! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки, які отримую у приватних повідомленнях та дзвінках. Я вас не підведу! – зазначив мер Умані.

5 жовтня мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двобічною пневмонією.

Цебрій розповів, що йому стало зле. Серед симптомів були слабкість, висока температура. Також він зазначив, що перестав відчувати смак.