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Факти / Україна

Я в надійних руках: у мера Умані Цебрія виявили коронавірус

У мера міста Умань Олександра Цебрія діагностували коронавірус.

– Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили Сovid -19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні, – заявив Олександр Цебрій.

Цебрій додав, що попри коронавірус, він продовжує передвиборчу  кампанію, як кандидат на посаду міського голови.

Читайте: Цебрія зареєстрували кандидатом у мери Умані

– І на далі відстоюватиму інтереси громадян, як і попередні п’ять років! Дякую всім за ваші теплі слова підтримки, які отримую у приватних повідомленнях та дзвінках. Я вас не підведу! – зазначив мер  Умані.

5 жовтня мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двобічною пневмонією.

Цебрій розповів, що йому стало зле. Серед симптомів були слабкість, висока температура. Також він зазначив, що перестав відчувати смак.

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