Президент України Володимир Зеленський закликав українців чекати на вакцину від коронавірусу, безпека і ефективність якої не викликатиме сумнівів.

За його словами, західні партнери запевнили у допомозі під час отримання такої речовини.

– Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з’явиться й не викликатиме сумнівів у науковців, – заявив Володимир Зеленський.

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Водночас глава держави вважає, що не варто вірити заявам окремих політиків, які вакцинуються неперевіреними речовинами.

Вакцина проти коронавірусу

Український політик, очільник політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук під час візиту до президента РФ Володимира Путіна 6 жовтня заявив, що він і його родина вакцинувалися російською вакциною проти коронавірусу.

Цю речовину, яку Кремль називає першою у світі вакциною проти Covid-19, було розроблено російськими науковцями у серпні.

У світі обережно поставилися до подібних заяв керівництва країни і до самої вакцини. Водночас Путін заявив про готовність постачати речовину до України.

Джерело: Володимир Зеленський