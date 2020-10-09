Статистика коронавірусу в Україна на 9 жовтня свідчить про 250 538 хворих. За добу зафіксували ще 5 804 випадки. Це стало новим антирекордом.

Загалом за час пандемії одужало вже 108 233 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 осіб, за добу – ще 89.

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Статистика за регіонами:

Вінницька обл — 7331 (+134)

Волинська обл — 9373 (+174)

Дніпропетровська обл — 8301 (+307)

Донецька обл — 5372 (+254)

Житомирська обл — 7718 (+261)

Закарпатська обл — 10473 (+100)

Запорізька обл — 5172 (+165)

Івано-Франківська обл — 14835 (+142)

Кіровоградська обл — 1262 (+28)

м. Київ — 26463 (+567)

Київська обл — 10629 (+156)

Львівська обл — 22172 (+249)

Луганська обл — 1613 (+133)

Миколаївська обл — 4293 (+139)

Одеська обл — 16107 (+403)

Полтавська обл — 3921 (+236)

Рівненська обл — 13981 (+183)

Сумська обл — 6404 (+207)

Тернопільська обл — 15284 (+305)

Харківська обл — 23342 (+630)

Херсонська обл — 1714 (+78)

Хмельницька обл — 8062 (+330)

Чернівецька обл — 15939 (+182)

Черкаська обл — 5349 (+196)

Чернігівська обл — 5212 (+146)

Коронавірус в Україні

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 8 жовтня свідчить про 244 734 хворих. За добу виявили 5 397 нових випадків, що стало черговим антирекордом.

Загалом в Україні провели 2 489 702 тестування методом ПЛР.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+685), Одеській (+316) та Дніпропетровській (+316) областях.