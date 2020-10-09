Статистика коронавірусу в Україна на 9 жовтня свідчить про 250 538 хворих. За добу зафіксували ще 5 804 випадки. Це стало новим антирекордом.
Загалом за час пандемії одужало вже 108 233 пацієнти.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 осіб, за добу – ще 89.
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Статистика за регіонами:
- Вінницька обл — 7331 (+134)
- Волинська обл — 9373 (+174)
- Дніпропетровська обл — 8301 (+307)
- Донецька обл — 5372 (+254)
- Житомирська обл — 7718 (+261)
- Закарпатська обл — 10473 (+100)
- Запорізька обл — 5172 (+165)
- Івано-Франківська обл — 14835 (+142)
- Кіровоградська обл — 1262 (+28)
- м. Київ — 26463 (+567)
- Київська обл — 10629 (+156)
- Львівська обл — 22172 (+249)
- Луганська обл — 1613 (+133)
- Миколаївська обл — 4293 (+139)
- Одеська обл — 16107 (+403)
- Полтавська обл — 3921 (+236)
- Рівненська обл — 13981 (+183)
- Сумська обл — 6404 (+207)
- Тернопільська обл — 15284 (+305)
- Харківська обл — 23342 (+630)
- Херсонська обл — 1714 (+78)
- Хмельницька обл — 8062 (+330)
- Чернівецька обл — 15939 (+182)
- Черкаська обл — 5349 (+196)
- Чернігівська обл — 5212 (+146)
Коронавірус в Україні
Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 8 жовтня свідчить про 244 734 хворих. За добу виявили 5 397 нових випадків, що стало черговим антирекордом.
Загалом в Україні провели 2 489 702 тестування методом ПЛР.
Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+685), Одеській (+316) та Дніпропетровській (+316) областях.