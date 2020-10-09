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Антирекорд два дні поспіль: в Україні за добу 5 804 випадки Covid-19

Статистика коронавірусу в Україна на 9 жовтня свідчить про 250 538 хворих. За добу зафіксували ще 5 804 випадки. Це стало новим антирекордом.

Загалом за час пандемії одужало вже 108 233 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 осіб, за добу – ще 89.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика за регіонами: 

  • Вінницька обл — 7331 (+134)
  • Волинська обл — 9373 (+174)
  • Дніпропетровська обл — 8301 (+307)
  • Донецька обл — 5372 (+254)
  • Житомирська обл — 7718 (+261)
  • Закарпатська обл — 10473 (+100)
  • Запорізька обл — 5172 (+165)
  • Івано-Франківська обл — 14835 (+142)
  • Кіровоградська обл — 1262 (+28)
  • м. Київ — 26463 (+567)
  • Київська обл — 10629 (+156)
  • Львівська обл — 22172 (+249)
  • Луганська обл — 1613 (+133)
  • Миколаївська обл — 4293 (+139)
  • Одеська обл — 16107 (+403)
  • Полтавська обл — 3921 (+236)
  • Рівненська обл — 13981 (+183)
  • Сумська обл — 6404 (+207)
  • Тернопільська обл — 15284 (+305)
  • Харківська обл — 23342 (+630)
  • Херсонська обл — 1714 (+78)
  • Хмельницька обл — 8062 (+330)
  • Чернівецька обл — 15939 (+182)
  • Черкаська обл — 5349 (+196)
  • Чернігівська обл — 5212 (+146)

статистика коронавірусу в києві на 9 жовтня

Коронавірус в Україні

Для порівняння, статистика коронавірусу в Україні на 8 жовтня свідчить про 244 734 хворих. За добу виявили 5 397 нових випадків, що стало черговим антирекордом.

Загалом в Україні провели  2 489 702 тестування методом ПЛР.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській (+685), Одеській (+316) та Дніпропетровській (+316) областях.

Фото: Dreamstime

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