Курс валют НБУ на 9 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро до гривні.

На п’ятницю, 9 жовтня НБУ встановив курс 28,28 грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 9 жовтня, зафіксувалося на 33,27 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 09.10:

$1 – 28,28 грн;

€1 – 33,27 грн;

1 польський злотий – 7,42 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.