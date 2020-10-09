Тернопіль можуть виключити зі списку регіонів червоної карантинній зоні. Водночас Канів точно залишиться червоним.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Канів точно залишиться в червоній зоні, так карантинні зони запроваджуються два тижні. Думаю, що Тернопіль не буде в червоній зоні, але про це можемо говорити тільки після засідання ТЕБ та НС, – сказав Немчінов.

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Засідання комісій має відбутися сьогодні.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україна на 9 жовтня свідчить про 250 538 хворих. За добу зафіксували ще 5 804 випадки. Це стало новим антирекордом.

Загалом за час пандемії одужало вже 108 233 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 осіб, за добу – ще 89.